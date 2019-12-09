Украинцы назвали Житомир, Ивано-Франковск и Винницу лучшими городами по уровню возможностей и свобод.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг» от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, сообщает «Украинская правда».

Города оценивали по 9 параметрам: возможность свободно выражать свои мысли, свободно передвигаться всеми частям города, возможность включаться в процесс формирования решений в городе, разнообразно проводить досуг, получать качественное образование, самореализовываться и заниматься предпринимательской деятельностью, получать достаточно денег за свою работу, свободно реализовать свои духовные потребности.

Значение индекса колеблется от 1 до 5, где 1 означает «ужасно», а 5 – «отлично».

Опрос проводился 6 сентября – 10 октября во 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе.

Выборка включала 19200 респондентов.

Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 67,7%.