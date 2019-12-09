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Эпатаж, который пробрался в церковную среду, пытается вытеснить все настоящее в человеке и настраивает его на пренебрежительное отношение к Церкви и православной вере.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Эпатаж узок и эгоистичен, он отражает субъективный взгляд, видение, не имеющее никакого отношения к церковному духу, в угоду эпатажу воплощаются в жизнь порой безумные идеи», - отметил митрополит Антоний.

По мнению владыки, противостояние традициям в церковной жизни ведет к попранию православных ценностей.

«Нигде пренебрежение к традициям не несет такой фатальности, как в Церкви. Отступление в малом ведет к вероотступничеству и греху. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Лк. 16:10)», - процитировал архиерей слова Писания.

Владыка Антоний объяснил, что эпатаж зачастую строится на эгоизме и ведет к предательству своей веры.

«Эпатажный человек ни к чему и ни к кому себя не относит. Он существует сам по себе. Предательство проистекает из неуважения. Человек, не научившийся уважать свою веру, традиции, ближних ничего хорошего для Церкви и людей сделать не может, он не в состоянии достойно рассказать о своей вере, неспособен вдохновить, не может быть истинным членом Церкви. Он лишь внушает другим отвращение и пренебрежение к Церкви, сеет смуту, борется с Истиной», - подчеркнул архиерей.
ForUm

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