Правоохранители Ужгородского отделения полиции документируют факт покушения на убийство 52-летнего военнослужащего его 31-летним сослуживцем. Сообщение о госпитализации в больницу мужчины с ножевыми ранениями поступило в полицию 8 декабря около 19:20, информирует пресс-служба облглавка.
Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, обнаружила, что ранения мужчина получил в военной части, которая дислоцируется в Ужгороде.
На месте происшествия предварительно установлено, что у военнослужащих Вооруженных сил Украины по контракту – 31-летнего и 52-летнего мужчин, - возник конфликт. В разгар младший служащий нанес несколько ударов ножом своему старшему сослуживцу.
По факту покушения на убийство в полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
В отношении 31-летнего мужчины решается вопрос о задержании его в порядке ст. 208 УПК Украины.
В ходе досудебного следствия, правоохранители выяснят все обстоятельства данного преступления.
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