Правоохранители Ужгородского отделения полиции документируют факт покушения на убийство 52-летнего военнослужащего его 31-летним сослуживцем. Сообщение о госпитализации в больницу мужчины с ножевыми ранениями поступило в полицию 8 декабря около 19:20, информирует пресс-служба облглавка.

Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, обнаружила, что ранения мужчина получил в военной части, которая дислоцируется в Ужгороде.

На месте происшествия предварительно установлено, что у военнослужащих Вооруженных сил Украины по контракту – 31-летнего и 52-летнего мужчин, - возник конфликт. В разгар младший служащий нанес несколько ударов ножом своему старшему сослуживцу.

По факту покушения на убийство в полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

В отношении 31-летнего мужчины решается вопрос о задержании его в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ходе досудебного следствия, правоохранители выяснят все обстоятельства данного преступления.