также в разделеПроисшествия
В Польше нашли убитыми двух украинцев 13
В Херсоне из-за обиды на маму повесился 10-летний мальчик 17
Под Киевом авто сбило двух детей 58
На Черниговщине отравились трое детей: один мальчик умер 45
ДТП на Житомирщине: полицейский сбил насмерть велосипедист, вину не признает 21
ООС: Боевики совершили 7 обстрелов, потерь нет 17
Количество погибших на пожаре в Одессе возросло до 12 65
В Черновецкой области в ДТП попал микроавтобус: есть пострадавший 15
На Донбассе боевики трижды нарушили «тишину» 19
На Донбассе погиб украинский военный 47
В Одессе СБУ блокировала деятельность вымогателей 29
На Закарпатье произошел пожар в магазине стройматериалов 14
Установлены первые подозреваемые при пожаре в Одессе 191
Пожар в Одессе: один из спасателей находится в коме 23
Смертельное ДТП с участием Lexus и Daewoo Lanos произошло в Николаеве 34
В Одессе нашли тело пятой жертвы пожара 71
На Донбассе два защитника травмированы 21
Жертв пожара в Одессе уже четыре 68

Правоохранители Ужгородского отделения полиции документируют факт покушения на убийство 52-летнего военнослужащего его 31-летним сослуживцем. Сообщение о госпитализации в больницу мужчины с ножевыми ранениями поступило в полицию 8 декабря около 19:20, информирует пресс-служба облглавка.

Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, обнаружила, что ранения мужчина получил в военной части, которая дислоцируется в Ужгороде.

На месте происшествия предварительно установлено, что у военнослужащих Вооруженных сил Украины по контракту – 31-летнего и 52-летнего мужчин, - возник конфликт. В разгар младший служащий нанес несколько ударов ножом своему старшему сослуживцу.

По факту покушения на убийство в полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

В отношении 31-летнего мужчины решается вопрос о задержании его в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ходе досудебного следствия, правоохранители выяснят все обстоятельства данного преступления.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2272 грн.
24
Теги