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В Бориспольском районе возле села Старе водитель автомобиля «ДЭУ» совершил наезд на мальчика и девочку, которые переходили дорогу.

После чего автомобиль занесло на обочину, где произошло столкновение с бетонной опорой, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В результате дорожного происшествия 14-летнюю девочку и 9-летнего мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы.

Также травмы получила женщина-пассажир легковушки, со стороны которой упала бетонная опора.

Устанавливаются все детали и обстоятельства ДТП. На месте аварии работают следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции, медики.
ForUm

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