В Бориспольском районе возле села Старе водитель автомобиля «ДЭУ» совершил наезд на мальчика и девочку, которые переходили дорогу.
После чего автомобиль занесло на обочину, где произошло столкновение с бетонной опорой, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
В результате дорожного происшествия 14-летнюю девочку и 9-летнего мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы.
Также травмы получила женщина-пассажир легковушки, со стороны которой упала бетонная опора.
Устанавливаются все детали и обстоятельства ДТП. На месте аварии работают следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции, медики.
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