С начала 2019 по материалам спецподразделений по борьбе с коррупцией и оргпреступностью уволены 7 прокуроров, сообщает пресс-центр СБУ.

«Начато 10 уголовных производств по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины; сообщено о подозрении в коррупционных правонарушениях 11 работникам органов прокуратуры, в том числе 3 руководителям; осуждены 4 прокурора», - говорится в сообщении.

Всего злоумышленники получили неправомерной выгоды на миллион гривен.

Так $ 2000 требовал от государственного регистратора начальник одной из местных прокуратур Кировоградской области за закрытие дела по незаконному отчуждению недвижимости.

За рассмотрение уголовного производства по упрощенной процедуре и применение более мягкого наказания хотел получить взятку работник местной прокуратуры с Херсонщины.

В $5000 оценил свое содействие прокурор Киевской местной прокуратуры. Не бесплатно он обещал обвиняемому в краже киевлянину изменить реальный срок заключения на условный.

За последние несколько месяцев СБУ разоблачила на взятках 4 прокуроров в разных регионах Украины.

Сразу двух прокуроров местной прокуратуры разоблачила СБУ на Полтавщине. За $5000 чиновники обещали предпринимателю смягчить квалификацию за якобы совершенное им преступление.

В Черкасской области прокурор «погорел» на взятке за сокрытие факта хищения бюджетных средств.

На Запорожье прокурор одной из местных прокуратур угрожал фермеру уголовной ответственностью за якобы незаконное получение земли. «Решить вопрос» чиновник предлагал за $10тысяч.

За совершенные уголовные преступления злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности и конфискация имущества.