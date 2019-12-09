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Провокатором, который бросал яйца на Майдане Незалежности 8 декабря, оказался работник благотворительного фонда Игоря Палицы «Только вместе». Об этом сообщается на странице сообщества Зелені чоловічки в Facebook.

«Игорь Палица – правая рука Коломойского, крестного отца президента Зеленского», - говорится в сообщении.

Благотворительный фонд «Только вместе», который ранее назывался «Новый Луцк», активно работал на президентских выборах за Зеленского. В частности, из него финансироваться публичные мероприятия в Луцке и на Волыни.

«Волынские медиа Палицы первыми сообщили об яичным подвиге работника Палицы. Позже тему подхватили Униан и ТСН Коломойского», - отметили в сообществе.

Напомним, во время акция «Красные линии» 8 декабря на Майдане Незалежности в Киеве в сторону сцены, на которой находился пятый президент Петр Порошенко, провокатор бросил  несколько яиц. Провокация произошла в конце мероприятия.
ForUm

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