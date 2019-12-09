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Во время акция «Красные линии» 8 декабря на Майдане Незалежности в Киеве в сторону сцены, на которой находился пятый президент Петр Порошенко, провокатор бросил  несколько яиц. Провокация произошла в конце мероприятия, сообщает Цензор нет.

Мужчину с красно-черным флагом на плечах задержали сначала участники вече, затем – полиция.

После того, как хор исполнил гимн, Порошенко крикнул в микрофон «Слава Украине!». В этот момент мужчина бросил в политика несколько яиц.

Напомним, полиция сообщила об одном мелком хулиганстве на вчерашних акциях в Киеве.
ForUm

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