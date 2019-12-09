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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что ему писал пранкер «Джокер» и сообщил, что имеет информацию для производств, однако предоставит ее нескоро.

Об этом Холодницкий сказал в эфире телеканала ICTV, передает Украинская правда.

«Он представился Джокером. Тоже написал по фотографии генпрокурора (вместо собственного фото в профиле, он использует фото Руслана Рябошапки, – ред.). Сказал, что у него есть куча информации. На мою просьбу выдать ее нормально, в официальном порядке, он сказал, что еще не время, но он это обязательно сделает», - отметил прокурор.

При этом Холодницкий объяснил, что без устройств, из которых велась переписка, и их специальной проверки, «разоблачения» пранкера не могут быть использованы следствием.

Как сообщал ForUm, Служба безопасности Украины получила указание установить личность человека, который курирует Telegram-канал «Джокер». На нем размещаются скандальные «сливы» переписок народных депутатов Украины от «Слуги народа» якобы с генпрокурором Русланом Рябошапкой.
ForUm

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