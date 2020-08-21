В Национального антикоррупционного бюро Украины выражают надежду, что увольнение Назара Холодницкого с поста заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не помешает расследованиям Бюро, сообщает пресс-служба НАБУ.

«Увольнение с должности руководителя САП Назара Холодницкого не должно помешать расследованиям Национального бюро», - говорится в сообщении.

Как отметили в НАБУ, период пятилетнего сотрудничества НАБУ и САП запомнился стремительным стартом противодействия топ-коррупции в Украине, резонансными расследованиями и первыми судебными приговорами с реальным наказанием виновных.

«Как в любом рабочем процессе, было разное: конфликты, дискуссии, компромиссы и достижения полного согласия. Отметим, что минувшие полгода стали едва ли не самыми конструктивными с точки зрения взаимодействия и эффективности работы НАБУ и САП», - подчеркнули в бюро.

«Надеемся, что с увольнением руководителя САП и последующей необходимостью решения отдельных рабочих вопросов с Офисом генерального прокурора не станет риском для функционирования налаженного антикоррупционного механизма», - заявили в НАБУ.

Как ранее сообщал ForUm, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова издала приказ об увольнении Назара Холодницкого с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.