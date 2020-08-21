также в разделеОбщество
Зеленского рассказала, как с сыном переболела COVID-19
Шмыгаль: Никакой дыры в бюджете нет 11
Из госрезерва украли зерна на 2,5 миллиона 5
Украина на треть сократила вылов рыбы и морепродуктов 11
Более 84,4% украинцев проголосовали бы сейчас за независимость 12
СБУ заявила о блокировании канала соцвыплат боевикам 11
Словения внесла Украину в список стран «красной зоны» 21
УЗ закрыла продажу билетов на 4 станциях и изменила маршруты поездов 9
Венедиктова приняла отставку Холодницкого 40
С 1 сентября украинцы смогут ездить в Беларусь только по загранпаспорту 19
Зеленский заявил, что его сын переболел COVID-19 24
СМИ сообщили об уходе Холодницкого из САП 77
Украина усилила охрану границы с Беларусью 48
В Симферополе вводят жесткие графики подачи воды 42
Чиновник СВР и бывший пограничник попались на вывозе боеприпасов из зоны ООС 11
Более 100 кг янтаря пытались вывезти в Венгрию автобусом 12
Епифаний освятил обновленную Стену памяти погибших за Украину 22
Журнал «Новое время» опубликовал рейтинг самых влиятельных людей Украины 124

В Национального антикоррупционного бюро Украины выражают надежду, что увольнение Назара Холодницкого с поста заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не помешает расследованиям Бюро, сообщает пресс-служба НАБУ.

«Увольнение с должности руководителя САП Назара Холодницкого не должно помешать расследованиям Национального бюро», - говорится в сообщении.

Как отметили в НАБУ, период пятилетнего сотрудничества НАБУ и САП запомнился стремительным стартом противодействия топ-коррупции в Украине, резонансными расследованиями и первыми судебными приговорами с реальным наказанием виновных.

«Как в любом рабочем процессе, было разное: конфликты, дискуссии, компромиссы и достижения полного согласия. Отметим, что минувшие полгода стали едва ли не самыми конструктивными с точки зрения взаимодействия и эффективности работы НАБУ и САП», - подчеркнули в бюро.

«Надеемся, что с увольнением руководителя САП и последующей необходимостью решения отдельных рабочих вопросов с Офисом генерального прокурора не станет риском для функционирования налаженного антикоррупционного механизма», - заявили в НАБУ.

Как ранее сообщал ForUm, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова издала приказ об увольнении Назара Холодницкого с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

2
Теги