Президент Украины Владимир Зеленский перед началом «нормандского формата», встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на график Зеленского, предоставленный в Офисе президента.

По данным журналистов, Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву). В 15:05 запланирована встреча Зеленского с Макроном, а в 15:30 – с Меркель.

В 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата», а на 18:45 запланирована встреча с представителями СМИ. Данных об отдельных переговорах Зеленского и Путина пока нет.

Напомним, 9 декабря состоится первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин проведут переговоры в столице Франции Париже.

В конце ноября Зеленский сообщил, что лидеры стран «нормандского формата» обсудят «возвращение всех украинских пленных», прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и местные выборы на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.