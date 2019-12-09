также в разделеПолитика
Назван состав украинской делегации на «нормандском саммите» 6
Москва – против расширения «нормандского формата» 12
Лозовский: Обыски в офисе Медведчука - это пример того, как власть использует правоохранительные органы в политических целях 32
СМИ: Зеленский и Путин проведут отдельную встречу после саммита 35
РосСМИ о «нормандской встрече»: Позиция Москвы – жесткая 71
Разумков: Особый статус Донбасса на «нормандской встрече» обсуждать не будут 32
Разумков: Украина будет придерживаться «красных линий» на нормандском саммите 21
Посол ЕС в Украине позитивно отметил договоренность с МВФ 18
Названы три приоритетных темы Нормандского саммита 57
МИД Германии требует от РФ идти навстречу Украине 61
Ермак заявил о необходимости пересмотра Минских договоренностей 138
Медведев хочет «нулевой вариант» в газовых переговорах 41
Шуфрич об обысках в офисе Медведчука: Зеленский применяет репрессии, поскольку у него нет аргументов для общения с оппозицией 31
Секретарь СНБО сделал заявление после закрытого заседания 807
Перед «нормандским саммитом» США заявили о непоколебимой поддержке Украины 64
Медведчук: Венецианская комиссия выступила в защиту прав русскоязычного населения 44
Представитель Госдепартамента: Власть должна уважать избирателей Медведчука 40
В Офисе президента проходит закрытое заседание СНБО 55

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом «нормандского формата», встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на график Зеленского, предоставленный в Офисе президента.

По данным журналистов, Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву). В 15:05 запланирована встреча Зеленского с Макроном, а в 15:30 – с Меркель.

В 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата», а на 18:45 запланирована встреча с представителями СМИ. Данных об отдельных переговорах Зеленского и Путина пока нет.

Напомним, 9 декабря состоится первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин проведут переговоры в столице Франции Париже.

В конце ноября Зеленский сообщил, что лидеры стран «нормандского формата» обсудят «возвращение всех украинских пленных», прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и местные выборы на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги