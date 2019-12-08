На Майдане Независимости люди собрались на Всеукраинское вече «Красные линии для Зеленского». Событие происходит накануне поездки президента Владимира Зеленского в Париж для участия в «нормандской встрече».

Акция началась около 13:00 в воскресенье, 8 декабря. В ней принимают участие до 5 тыс. человек.

Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.

Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.