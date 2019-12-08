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С начала воскресенья, 8 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе были зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российских незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

Так, после полуночи российско-оккупационные войска из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Марьинки, а позже из аналогичного вооружения были обстреляны позиции возле Широкино.

Утром под огонь крупнокалиберных пулеметов боевиков попали украинские военные в районе населенного пункта Павлополь. Обстрел произошел около 9-ти часов утра.

«С начала суток боевых потерь среди наших защитников нет», - добавили в ведомстве.

Напомним, в субботу, 7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще двое наших защитников получили ранения, а один — боевую травму.
ForUm

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