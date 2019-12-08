В субботу, 7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще двое наших защитников получили ранения, а один — боевую травму.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Там отметили, что 7 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В пресс-центре добавили, что с начала этих суток враг один раз обстрелял украинские позиции, потерь нет.