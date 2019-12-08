Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа.
Об говорится на Twitter-аккаунте армии Израиля.
Атака стала ответом на три ракеты, выпущенные из сектора Газа по израильской территории за несколько часов до этого. Отмечается, что две ракеты были перехвачены в воздухе системой воздушной обороны «Железный купол».
«В ответ истребители армии Израиля и ударные вертолеты только что нанесли удар по нескольким террористическим целям «Хамаса» в Газе»,— говорится в сообщении.
Напомним, Израиль рассматривает вариант бомбардировок объектов в Иране для остановки ядерной программы Тегерана..
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