Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа.

Об говорится на Twitter-аккаунте армии Израиля.

Атака стала ответом на три ракеты, выпущенные из сектора Газа по израильской территории за несколько часов до этого. Отмечается, что две ракеты были перехвачены в воздухе системой воздушной обороны «Железный купол».

«В ответ истребители армии Израиля и ударные вертолеты только что нанесли удар по нескольким террористическим целям «Хамаса» в Газе»,— говорится в сообщении.

Напомним, Израиль рассматривает вариант бомбардировок объектов в Иране для остановки ядерной программы Тегерана..