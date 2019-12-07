Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

По его словам, разработка и испытания Ираном ракет большой дальности, способных нести ядерное оружие, грозит не только Израилю и Саудовской Аравии.

На вопрос, готов ли Израиль прибегнуть к бомбардировке Ирана, Кац ответил: «Да, это вариант. Мы не позволим Ирану производить ядерное оружие. Если это будет последняя возможность предотвратить это, мы будем действовать военным образом».

Министр отметил, что санкции США против Ирана являются действенным инструментом, но, по его мнению, европейские страны должны занимать более жесткую позицию в отношении Тегерана.

Напомним, на скрытом объекте в Иране нашли частицы урана.