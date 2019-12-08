Представитель Северной Кореи при ООН Ким Сон заявил, что вопрос денуклеаризации уже не является предметом переговоров с США.

Как сообщает Reuters, Сон подчеркнул, что в длительных переговорах КНДР с Вашингтоном уже нет необходимости.

Постпред КНДР при ООН заявил, что «длительный и обстоятельный диалог», который Вашингтон стремится наладить с Пхеньяном, был «уловкой, позволяющей выиграть время» Штатами для достижения своих внутриполитических целей.

Переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном зашли в тупик после провала второго саммита северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в феврале 2019 года в Ханое.

Летом стороны согласились возобновить переговоры на рабочем уровне во время встречи в Демилитаризованной зоне, отделяющей Южную Корею от КНДР. Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, ступившим на территорию КНДР.

Однако переговорный процесс не удалось возобновить.