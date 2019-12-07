В Одессе СБУ блокировала деятельность организованной группировки, занимавшейся незаконным вымогательством денег у участников судебных разбирательств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 7 декабря.

Четверо жителей Одессы за определенную плату якобы содействовали гражданам, чьи дела находятся на рассмотрении судов, в вынесении решений, которые освобождали их от административной или уголовной ответственности. При этом влияния на судебные решения у группировки не было.

«Деньги за «услуги» граждане должны были перечислять на банковскую карточку. Все контакты со своими клиентами злоумышленники осуществляли дистанционно - по телефону или с использованием интернет-сервисов. Оперативники спецслужбы задокументировали десять эпизодов противоправной деятельности группы», - сообщили в СБУ.

На данный момент решается вопрос о сообщении подозрения участникам группировки по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины.