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МАГАТЭ призывает Иран прояснить источник происхождения частиц урана на объекте, о котором Тегеран не предоставлял информацию Международному агентству по атомной энергии. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AFP.

«Этот вопрос (обнаружение частиц урана на объекте, о котором Тегеран не предоставлял информации агентству. - Ред.) остается нерешенным ... Важно, чтобы Иран сотрудничал с агентством для скорейшего решения этого вопроса», - заявил и.о. генерального директора МАГАТЭ Корнел Феруцэ на заседании Совета управляющих агентства.

Агентство обратилось к властям Ирана с призывом дать объяснение факту обнаружения частиц урана. В Международном агентстве по атомной энергии не уточнили, о каком именно объекте идет речь, но дипломатические источники издания ранее сообщали, что агентство спрашивало Иран об объекте в районе Туркузабад в Тегеране.

Под упомянутыми частицами имеется в виду продукт урана, который был добыт и подвергнут начальной обработке, но не обогащен.

Напомним, в мае 2018 года США вышли из ядерного соглашения 2015 года с Ираном. В ответ Тегеран отказался от выполнения некоторых пунктов соглашения. В ноябре стало известно, что Иран увеличил обогащение урана до пяти процентов, несмотря на существующие ограничения в соответствии с Общим всеобъемлющим планом действий (СВПД), обязывающие Тегеран не обогащать более 3,67%.
ForUm

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