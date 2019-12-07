В Белом доме заявили, что не намерены принимать участие в публичных слушаниях в деле об импичменте Дональда Трампа, которые запланированы на следующую неделю в Палате представителей.

Юрист Белого дома Пэт Чиполлоне направил письмо главе юридического комитета Палаты представителей Джеррольду Надлеру, в котором назвал расследование в отношении Трампа «абсолютно беспочвенным», сообщает Reuters.

По его словам, на слушаниях в юридическом комитете не был представлен «даже обрывок доказательства».

«Мы не видим причин для участия, потому что процесс несправедливый. Нам не дали справедливой возможности участвовать. Спикер уже объявила заранее определенный результат, и они не дадут нам возможность вызвать каких-либо свидетелей», — сказал высокопоставленный представитель Белого дома на условиях анонимности.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси попросила юридический комитет приступить к подготовке обвинений в отношении президента США Дональда Трампа.