также в разделеМир
Найдена статуэтка Венеры возрастом 23 тысячи лет 8
Грета Тунберг поучаствовала в мадридском марше за климат 13
Помпео и Лавров после Нормандского саммита обсудят Украину 14
Институт Pantone назвал цвет 2020 года 24
Представитель принца Чарльза: Елизавета ІІ не планирует отказываться от трона 19
Меркель впервые посетила Освенцим 26
США ввели новые санкции против РФ 33
В Альпах нашли базу российских шпионов 57
В НАТО назвали Россию угрозой 22
Путин впервые открыто обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока» 116
Кремль отрицает причастность России к убийству в Берлине 52
Двух российских дипломатов вышлют из ФРГ из-за громкого убийства в Берлине 25
На Филиппинах жертвами тайфуна стали 17 человек 18
Трамп: РФ хочет договориться о соглашении по ядерному оружию 36
СМИ: Германия подозревает российский след в убийстве в Берлине 356
Трамп считает заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО очень опасным 46
Полиция арестовала сообщника террориста, устроившего резню в Лондоне 52
Во Франции разбился вертолет, погибли 3 человека 17

В Белом доме заявили, что не намерены принимать участие в публичных слушаниях в деле об импичменте Дональда Трампа, которые запланированы на следующую неделю в Палате представителей.

Юрист Белого дома Пэт Чиполлоне направил письмо главе юридического комитета Палаты представителей Джеррольду Надлеру, в котором назвал расследование в отношении Трампа «абсолютно беспочвенным», сообщает Reuters.

По его словам, на слушаниях в юридическом комитете не был представлен «даже обрывок доказательства».

«Мы не видим причин для участия, потому что процесс несправедливый. Нам не дали справедливой возможности участвовать. Спикер уже объявила заранее определенный результат, и они не дадут нам возможность вызвать каких-либо свидетелей», — сказал высокопоставленный представитель Белого дома на условиях анонимности.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси попросила юридический комитет приступить к подготовке обвинений в отношении президента США Дональда Трампа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги