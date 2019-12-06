Венецианская комиссия утверждает, что последние поправки в законодательство о судоустройстве в Украине угрожают стабильности и независимости системы.

Такой вывод Европейская комиссия «За демократию через право», более известная как Венецианская комиссия (ВК), приняла в пятницу, пишет Европейская правда.

Отмечается, что решение будет официально обнародовано в понедельник, после доработки.

Венецианская комиссия заявляет, что некоторые изменения в законодательную базу Украины относительно Верховного Суда и органов судейского управления, вводящие ряд радикальных изменений в судебной системе, «вызывают глубокое беспокойство».

Закон № 193, в частности, предусматривает новые правила по структуре и роли Высшего совета правосудия и по составу и статусу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС); вдвое уменьшает количество судей Верховного Суда и вводит строгие дисциплинарные меры в отношении судей и членов ВCП и ВККС.

«Венецианская комиссия приветствует тот факт, что два органа судебного управления были сближены, и проект по распространению действия Закона об очищении власти (люстрации) на глав ВККС и Государственной судебной администрации, действовавших между 2013 и 2019 годами, был отвергнут. Она также одобряет, что правительственное большинство, похоже, открыто к дальнейшим изменениям в судебной системе, чтобы устранить недостатки нового закона, который был принят при очень быстрой процедуре, без достаточного учета мнений всех заинтересованных сторон», - говорится в заключении.

Венецианская комиссия напоминает, что реформа процесса отбора судей и нового состава Верховного Суда Украины, который начал свою работу в январе 2018 года, была «заметным усовершенствованием системы, которая существовала раньше».

Вывод подчеркивает, что инициирование после выборов очередной реформы, приводящей к серьезным изменениям в составе Верховного Суда, «уведомляет как судьям, так и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте будет зависит, смогут ли судьи высшего суда оставаться в офисе или нет». «Это очевидная угроза их независимости» - заявляет Венецианская комиссия.

Реформа Верховного Суда может быть осуществлена ​​после уменьшения огромной нагрузки на него делами, в частности путем реформы судов первой и второй инстанций, что должно быть ключевым направлением реформы, отмечают в ВК.

В этих судах первой и второй инстанций нужно срочно заполнить более 2000 вакансий, некоторые из которых вообще не работают из-за отсутствия судей. Новые судьи, прошедшие процедуру переоценки, должны быть срочно назначены для заполнения этих вакансий, говорит Венецианская комиссия.

Положение о сокращении количества судей Верховного Суда до 100, для которого не было предоставлено надлежащего обоснования, следует отменить, говорится в заключении ВК. Отмечается, что сокращение количества судей, вероятно, можно достичь путем естественного сокращения (выхода на пенсию) или добровольных переходов.

«Проверка всех судей Верховного Суда, когда есть сомнения в честности нескольких из них, очевидно, не пропорциональна. Кроме того, сокращение количества судей приведет к еще большему отставанию дел и поставит под угрозу функционирование Верховного Суда. Цель уменьшения количества судей может быть достигнута на более позднем этапе, после того, как будет расчищен текущий набор дел, и фильтры доступа станут эффективными для новых дел», - говорит ВК.

Наконец, должна быть упрощена дисциплинарная процедура: обжалование дисциплинарных решений Высшего совета правосудия должно возлагаться непосредственно на Верховный Суд, а не на нереформированный Киевский городской административный суд и апелляционный административный суд. С другой стороны, некоторые крайние сроки в дисциплинарном производстве, сокращенные Законом № 193, должны быть переустановлены.

Напомним, в октябре мониторинговый комитет ПАСЕ попросил Венецианскую комиссию оценить тогда еще проект закона Украины о деятельности органов судейского управления, который президент Владимир Зеленский подписал 4 ноября.