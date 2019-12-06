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Полиция разоблачила группу фармацевтических компаний в подкупе врачей на 140 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что на протяжении 2018-2019 годов служебные лица и представители группы компаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории Киева и других областей неправомерную выгоду.

За это медики, используя свои полномочия, при назначении пациентам лекарств отдавали предпочтение медпрепаратам именно этой группы компаний. По предварительным данным сумма предоставленных «вознаграждений» составляет 140 млн гривен.

Чтобы получить средства для предоставления неправомерной выгоды, представители группы компаний организовали схему по уклонению от уплаты налогов, в частности - совершение фиктивных сделок с коммерческими структурами.

Так, например, последние заказывали у предприятий рекламные услуги или услуги по организации проведения медийных мероприятий, которые фактически не предоставлялись, получали от фармкомпаний деньги, которые перечисляли на карточные счета подконтрольных физических лиц предпринимателей. В дальнейшем передавали эти средства представителям предприятий фармацевтической бизнес-группы.

Оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции, следственного управления полиции Киева и столичной прокуратуры провели ряд санкционированных обысков в офисных помещениях и по месту жительства их должностных лиц, а также других лиц, которые могут быть причастны к «схеме».

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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