Полиция Харькова открыла уголовное производство относительно женщины, которая жестоко издевалась над котенком на камеру.
4 декабря женщина выложила в социальной сети Facebook видео, на котором ее бабушка издевается над котенком, сообщает пресс-служба облглавка.
Во время мониторинга сети интернет данное видео было выявлено сотрудниками полиции.
По данному факту 6 декабря следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет. Сейчас все обстоятельства происшествия и личности женщин устанавливаются.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время