также в разделеОбщество
Представители ОПЗЖ обратились в ГБР с требованием расследовать проведение СБУ незаконных обысков в приемных народных депутатов 14
Группу фармкомпаний уличили в массовом подкупе врачей 13
МВД хочет усилить ответственность за халатное отношение к пожарной безопасности 10
В «ДНР» жителю Донецка дали 17 лет тюрьмы за якобы шпионаж на СБУ 17
В Харькове задержали «вора в законе» «Миндию Гальского» 32
Зеленский присвоил Хомчаку звание генерал-полковника 17
НАБУ завело дело против «слуги» Холодова 23
Кабмин создал комиссию по расследованию причин пожара в одесском колледже 22
Труба: Зеленского не допрашивали по делу об угрозах его жизни 11
Сегодня Украина отмечает день Вооруженных сил 28
Суд избрал меры пресечения всем подозреваемым по делу Альперина 26
Организатор «убийства» Бабченко уехал в Израиль искать журналиста 36
Онищенко ждет решения суда в немецкой тюрьме 29
В Украине отменили концерты российской группы «Воровайки» 24
5 декабря. Картина дня 29
ГПУ направила в МУС доказательства совершения РФ внесудебных казней бойцов ВСУ 48
Зеленский наградил Притулу орденом 50
Рада ликвидировала скандальную «схему Яценко» 64

Полиция Харькова открыла уголовное производство относительно женщины, которая жестоко издевалась над котенком на камеру.  

4 декабря женщина выложила в социальной сети Facebook видео, на котором ее бабушка издевается над котенком, сообщает пресс-служба облглавка.

Во время мониторинга сети интернет данное видео было выявлено сотрудниками полиции.

По данному факту 6 декабря следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет. Сейчас все обстоятельства происшествия и личности женщин устанавливаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги