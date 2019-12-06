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Житель Донецка получил 17 лет колонии строгого режима за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщается на сайте «генпрокуратуры ДНР».

«В ходе предварительного следствия было установлено, что житель Донецка гражданин «А», из личной заинтересованности, с целью беспрепятственного пересечения контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Марьинка» для осуществления частных перевозок и доставки посылок с территории Украины, с сентября 2017 г. по сентябрь 2018 г. по заданию сотрудника иностранной разведки (СБУ), осуществлял террористическую и шпионскую деятельность на территории «ДНР». Подозреваемый четко осознавал, что задачи, поставленные ему СБУ, направлены на причинение ущерба общественной безопасности «ДНР», - говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура «ДНР», поддерживающая гособвинение в суде, ориентировала судейские органы на вынесение законного и обоснованного приговора подсудимому.

«Приговором Апеляционной палаты «верховного суда ДНР» 10 октября 2019 г. обвиняемый признан виновным в совершении, инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - заявили в псевдореспублике.
ForUm

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