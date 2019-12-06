На Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность хакерской группировки, организованной спецслужбами РФ для проведения кибератак на украинские государственные органы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, группа местных жителей разрабатывали по заказу российских кураторов программное обеспечение для поражения компьютеров и получения скрытого удаленного доступа к хранящейся на них информации.

Специалисты Службы по кибербезопасности также установили, что участники ликвидированной хакерской группировки причастны к масштабной кибератаке на областные государственные администрации, которая была проведена в июле 2019 года. Злоумышленники осуществляли масштабные рассылки электронных писем с компьютерными вирусами.

Проведение акции кибершпионажа совпало с назначением новых руководителей областных администраций и подготовкой к проведению выборов в Верховную Раду Украины.

Специалисты СБУ тогда блокировали эту попытку хакерской атаки. За разработку и сбыт программного обеспечения, предназначенного для негласного получения информации, следователи спецслужбы объявили о подозрении одному из участников хакерской группировки по ст. 359 Уголовного кодекса Украины. Материалы документирования преступления направлены в суд. Сейчас принимаются меры по установлению всех участников хакерской группировки и их российских кураторов.