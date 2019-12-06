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Стоимость дизельного топлива и бензина на станциях ОККО и WOG 6 декабря снизилась еще на 10–20 коп./л, сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности на станциях ОККО цена ДТ опустилась на 10 коп./л, до 29,49 грн/л, бензинов — на 20 коп./л, до 29,49 грн/л за А-92 и 30,49 грн/л за А-95.

В сети WOG — наоборот — цены бензинов снижены на 10 коп./л, до 29,49 грн/л за А-92 и 30,49 грн/л за А-95, а стоимость ДТ опустилась на 20 коп./л, до 29,49 грн/л.

Таким образом за два последних дня стоимость бензина и ДТ на стелах АЗС этих сетей опустилась на 30 коп./л.

Вслед за ОККО и WOG цены начали снижать другие операторы. В частности на станциях UPG, «БРСМ-Нафта» и KLO цены опустились на 20–40 коп./л.

Накануне Антимонопольный комитет предписал обязательные к исполнению рекомендации для 8 крупных сетей АЗС пересмотреть в течение 10 дней розничные цены дизельного топлива и бензинов. Рекомендации были направлены WOG, ОККО, «Укрнафта», Amic, Shell, Socar, UPG и Glusco.

Напомним, 5 декабря Антимонопольный комитет направил крупным сетям АЗС обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на бензин и дизельное топливо.
ForUm

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