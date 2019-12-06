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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко получил награду лучшему боксеру 2019 года от Всемирной боксерской организации (WBO).

Василий Ломаченко принял участие в заседании Конгресса WBO в Токио (Япония), где во время официальной церемонии ему вручили почетный приз, сообщает Укринформ

Свой предыдущий поединок обладатель трех чемпионских поясов в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко провел 31 августа против британца Люка Кэмпбелла, одержав победу единогласным решением судей, а в апреле нокаутировал Энтони Кроллу. Имя следующего соперника украинского чемпиона пока неизвестно.

Всего на профессиональном ринге Василий Ломаченко имеет 14 побед (10 - нокаутом) и 1 поражение.

 
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