За минувшие сутки, 5 декабря, вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован и вражеский огонь из вооружения БМП.

Вчера, 5 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска дважды вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Авдеевки. Сначала враг совершил мощный обстрел из запрещенных минометов калибра 120 мм. Зафиксировано 23 взрыва. Во втором случае противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Потерь с нашей стороны нет.