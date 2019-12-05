Служба безопасности Украины в 2019 году разоблачили на коррупции 112 полицейских, среди них 18 руководителей разных уровней, сообщает пресс-центр СБУ.
Так, по материалам Главного управления и региональных подразделений по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в течение 2019 было:
начато 95 уголовных производств в отношении сотрудников Нацполиции за совершение преступлений коррупционного характера;
сообщено о подозрении в коррупционных правонарушениях 112 полицейским;
освобождены от занимаемых должностей 48 сотрудников полиции;
приговорен к различным видам и срокам наказания 41 полицейский.
Среди уличенных в злоупотреблениях сотрудников полиции - 18 руководителей различных уровней, начиная от заместителя начальника отдела. В целом они требовали от граждан 2,5 миллиона в гривневом эквиваленте.
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