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Интернаты, оставшиеся в наследство с советских времен, будут реформированы по европейским стандартам. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом расширенном заседании Координационного совета по вопросам реформирования системы институционального ухода и воспитания детей.

«Правительство будет предоставлять приоритет семейным формам воспитания и максимально создавать условия для того, чтобы дети росли в условиях родительской опеки», - отметил Гончарук.

По его словам, на сегодня около 12 млрд грн государство выделяет на интернатную систему воспитания. Однако 85% этих средств тратятся на содержание самих интернатов, и только 15% непосредственно на ребенка. «Это недопустимая история. И в ближайшие годы нужно, чтобы система стала принципиально иной», - заявил он.

Премьер отметил, что правительство уже увеличило выплаты на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в семейных формах воспитания, до 2,5 и 3,5 (для детей с инвалидностью) прожиточных минимумов на ребенка. Также уже выделили средства на покупку 1701 квартиры для детей-сирот.

Кроме того, на 2020 год запланировано финансирование на стимулирование развития социальных услуг, строительство малых групповых домов.

Премьер-министр также поручил профильному министерству координировать выполнение такой работы и создать необходимую нормативно-правовую базу и обучения, а местной власти в следующем году помочь первым 10% детей найти семьи, чтобы оставить интернаты.

«За 4 года должны, по крайней мере, вдвое уменьшить количество интернатов в Украине. Это - абсолютно реалистичный план», - добавил премьер-министр.
ForUm

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