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Экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль обратилась к международному редактору издания The New York Times в открытом письме с требованием опубликовать исправленный текст ее интервью.

«Я была очень разочарована, узнав, что в интервью, которое я дала Эндрю Крамеру с The New York Times, меня цитировали вне контекста, поскольку большая часть интервью не показывала мою позицию точно. Результатом этого стали интенсивные спекуляции в СМИ и добавление «масла в огонь», что не отвечает интересам ни Украины, ни США. Высокие стандарты, которые я ожидаю от The New York Times, не были выполнены в этом случае», - отметила Зеркаль, передает Радио Свобода.

В частности, Зеркаль подчеркнула, что ложными являются обнародованыные заявления, что якобы правительство Украины заранее знало о замораживании военной помощи США. Также она отрицает изложенную в интервью версию, якобы она оставила свой пост в знак протеста против «дипломатии своего правительства с администрацией Трампа».

Вызвала критику Зеркаль и некорректно описанная цель ее поездки в США. Она отметила, что ехала в Вашингтон, чтобы обсудить вопросы, касающиеся «Северного потока-2», а также санкций против России. По словам дипломата, это обсуждали во время интервью и в дальнейшем электронной переписке. «Было неизбежно, что могут возникнуть вопросы, касающиеся текущего процесса импичмента в США. Однако, статья сделала ряд весьма умозрительных заявлений, которые не нашли отражения в том, что мы на самом деле обсуждали», - сказала Зеркаль.

«Я хотела бы попросить The New York Times напечатать исправленную версию интервью, которое я дала. Кроме того, я хоела бы, чтобы это письмо также было опубликовано», - говорится в письме.

Зеркалть назначили на должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции в 2014 году.

В конце ноября она написала заявление об увольнении.
ForUm

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