Тренерка дитячого ансамблю програла в казино 1 млн гривень, зібраних для поїздки до Грузії

Правоохоронці повідомили про підозру тренерці танцювального ансамблю у Черкаській області, яка зібрала на поїздку дітей до Грузії 1 млн грн і програла їх в онлайн-казино. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Під час слідства встановлено, що тренерка збирала кошти з батьків дітей для поїздки в Грузію під приводом їхньої участи у фестивалі. Фактично гроші витратила на власний розсуд, а саме - програла в онлайн-казино. Йдеться про понад 1 мільйон гривень, які вона зібрала упродовж квітня-липня 2025 року. У

матеріалах кримінального провадження налічується 26 потерпілих.

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури жінці повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). За клопотанням прокурорів підозрюваній обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у зв'язку з тим, що вона має на утриманні неповнолітню дитину.