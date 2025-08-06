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Полiтика

Зустріч у Москві: Росія заговорила про стратегічне партнерство зі США

Зустріч у Москві: Росія заговорила про стратегічне партнерство зі США

У Москві заявили, що під час зустрічі володимира путіна з представником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом обговорювали перспективи "стратегічного співробітництва" між рф і США, а також ситуацію в Україні.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на помічника путіна Юрія Ушакова.

За словами Ушакова, сторони "обмінялися сигналами" щодо України. Зміст цих сигналів не розголошується.

Пряма мова Ушакова: "З нашого боку, зокрема щодо українського питання, були передані певні сигнали. Відповідні сигнали отримано й від президента Трампа".

У кремлі також назвали зустріч, яка тривала близько трьох годин, "вельми корисною і конструктивною". Більше деталей про зміст переговорів не оприлюднено

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАРосіявійна в Україніагресія рф
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