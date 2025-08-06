У Києві затримали псевдомінера ТРЦ в одному з районів Києва

Чоловік подзвонив до поліції і заявив, що замінував київський ТРЦ і найближчим часом має намір його підірвати.

Столичні правоохоронці вручили підозру 38-річному жителю Київщини за неправдиве повідомлення про замінування одного з торгово-розважальних центрів в Оболонському районі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зазначається, що до поліції подзвонив чоловік і заявив, що замінував ТРЦ і найближчим часом має намір його підірвати.

Правоохоронці обстежили територію, вибухівки не знайшли, а ось псевдомінера, як стверджують, затримали.

«Ним виявився неодноразово судимий 38-річний житель Київщини, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік не зміг адекватно пояснити свої дії», – йдеться у повідомленні.

Слідчі затримали чоловіка та оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. За це загрожує позбавлення волі строком до шести років.