Триває розмова Трампа з Зеленським за підсумками візиту Віткоффа до Москви

У середу, 6 серпня, була запланована розмова президента США Дональда Трампа та його українського колеги Володимира Зеленського. Очікується, що вони, зокрема, обговорять візит спеціального представника США Стіва Віткоффа до Росії.

Про це повідомляють журналісти західних ЗМІ. Втім, наразі подробиці змісту переговорів у Москві не розголошуються.

"Розмова відбудеться, ймовірно, після того, як спецпосланник Білого дому Стів Віткофф повернеться до США після зустрічі із Путіним", – повідомив зокрема кореспондент Axios Барак Равід, посилаючись на обізнане джерело.

Станом на 18:55 журналіст повідомив, що Трамп говорить із Зеленським прямо зараз. Телефонна розмова відбувається, доки спецпосланець Трампа Стів Віткофф перебуває на шляху до США після перемовин із Путіним у Кремлі.

Своєю чергою, у Кремлі пообіцяли надати більше подробиць про перемовини після того, "як Віткофф зустрінеться з Трампом".

Раніше повідомлялось, що особисте ставлення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до України кардинально змінюється. І такі перетворення є досить важливими, адже рівень партнерства між сторонами стає зовсім іншим.

Варто додати, що всього за два дні до закінчення чергового встановленого терміну для врегулювання війни, який спливає 8 серпня, президент США Дональд Трамп усе ще розраховує на свого спеціального посланця Стіва Віткоффа, щоб добитися від російського диктатора Путіна припинення бойових дій проти України.

ForUA.com нагадує, 6 серпня спецпосланець американського президента Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Розмова політиків тривала майже три години.