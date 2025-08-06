Жителі Донеччини на ТОТ можуть до двох тижнів не мати технічної води, ціни на питну воду скакнули вгору

На тимчасово окупованій території Донеччини ситуація з водопостачанням набуває критичного характеру — жителі залишаються без технічної та питної води понад 12 днів, а окупаційна влада поширює фейкові графіки подачі та контролює ціни замість вирішення проблеми.

Про це в етері "Суспільне. Студія" 6 серпня розповіла директорка громадської організації "Східна правозахисна група", докторка філософії з політичних наук Віра Ястребова.

Окупанти на Донеччині розповсюджують неправдиві графіки подачі води, зазначила вона. За її словами, жителі окупованих населених пунктів можуть більш як 12-13 днів не мати можливості набирати навіть технічну воду, не кажучи вже за питну. Віра Ястербова розказала, що жителі приватного сектору не можуть поливати городину через те, що їхні криниці висохли.

"Те, що ми бачимо від окупаційної адміністрації, це гучні заяви, заспокоєння місцевих мешканців, проте ситуація становиться критичною і гіршою, бо вони нічого не видумали кращого, ніж піти контролювати ціни на питну воду в місцевих магазинах. Окупаційна влада використовує найгірші практики радянської влади, коли боролися не з тим, щоб покрити вимоги споживача, а для того, щоб контролювати ціну".

За її словами, жителі почали обурюватися цінами на воду, робили фотографії та викладали в соцмережі вартість води, яку вони купляють.

"Але я вам скажу так, через чорний ход вода є, але вже по 10, для обраних, для тих, хто 100% не буде робити фото і має соціальні контакти з місцевими підприємцями. Вода розкіш, вода не для всіх. І ті люди, які залишаються на верхніх поверхах і не мають можливості спуститися, десь піти пошукати тієї води, хоча вже не зрозуміло, де її шукати, бо обміліли ті водойми, які були поруч. І те, що зараз окупаційні адміністрації людям розповідають про те, що вони будуть пускати шахтні води для того, щоб використовувати їх у водоводах і покривати необхідні технічні витрати цієї води, то це взагалі, я вважаю, акт свідомого геноциду відносно мешканців тимчасово окупованих територій. Тому що ця вода містить собі важкі метали", — розказала докторка філософії з політичних наук.

Як зазначила Віра Ястребова, точної кількості жителів тимчасово окупованої території Донеччини немає у відкритих джерелах, а ту цифру, яку оголошують окупанти, вона завищена.

"Йде постійний відтік місцевого населення. Люди намагаються виїжджати, шукати можливість як виїхати. Але на їхні місця, хто поповнив ряди мешканців тимчасово окупованих територій, це представники так званих силових структур окупанта. Це Росгвардія і прокуратура, так звані суди, тобто силовий апарат, який контролює місцеве населення і забезпечує, щоб там режим окупаційний тримався. У них з водою все гаразд, вони про себе подбали. А що стосується людей, то їх взагалі українці не цікавлять. Мені здається, що це свідомий акт геноциду по відношенню до місцевого населення для того, щоб стерти історичну свідомість", — сказала директорка ГО.

Основою водопостачання на Донбасі був канал Сіверський Донець — Донбас, труби якого, насосні станції та інше обладнання неодноразово були під обстрілами з боку російської армії. Восени 2024 року було одне з критичних пошкоджень, через яке підконтрольна українському уряду територія стикнулась із дефіцитом води. Користуватися зруйнованим каналом неможливо, пояснювала тоді заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної адміністрації Лариса Гусева. В регіоні почали бурити свердловини та розконсервовувати старі водозабори, роботи проводять, зокрема, і коштом міжнародних гуманітарних організацій.

Окупована частина Донецької області до початку активних боїв під час повномасштабного вторгнення продовжувала користуватися гідроспорудою, а з руйнацією каналу "Сіверський Донець — Донбас" втрачала доступ до води.

Ще одним наслідком війни, яку розв'язала РФ, стало обміління водосховищ регіону. Зокрема і Старокримського у Маріуполі, яке разом із трубами гідроспоруди було частиною системи водопостачання, писала міська рада міста.

Аби спробувати вирішити проблему води для захоплених територій, Росія стала будувати водогін, який назвали "Дон-Донбас". Його будівництво окупанти почали у грудні 2022 року, у квітні 2023 заявили, що запустили першу гілку. Повністю проблему це не вирішило, води не вистачало, ватажки терористичного угруповання "ДНР", за свідченням місцевих, неодноразово звинувачували Україну у диверсіях та обстрілах водної споруди.

У липні 2025 року віце-премʼєр-міністр РФ Мурат Хуснуллін заявив про рішення щодо будівництва ще одної нитки водоводу "Дон-Донбас". Ватажок угруповання "ДНР" Деніс Пушилін стверджує, що "на 70%" проблема подолана: окупанти будують водогін з Монаховського кар’єру в бік Ханжонківського водосховища, а також облаштовують водоводи з Павлівського водосховища у Старокримське.