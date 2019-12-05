Кабинет Министров Украины одобрил решение о реализации пилотного проекта продажи отдельных партий необработанной древесины через систему электронных аукционов «Прозорро. Продажи».

Проект продлится с апреля 2020 по апрель 2021 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

«Это поможет побороть коррупцию и уменьшит незаконный оборот украинской древесины», - отметили в пресс-службе.

Также на заседании правительства принято решение о введении единого электронного учета украинской древесины. Это позволит проанализировать внутренний рынок потребления и предотвратить неконтролируемые незаконные рубки украинского леса. Это также инструмент борьбы с непрозрачной продажей древесины и средство усиления борьбы с коррупцией в сфере предоставления разрешений на лесозаготовку.

«Это решение направлено на то, чтобы украинские предприятия могли законно и, главное, прозрачно приобрести необходимое количество древесины для производства продукции в Украине. А это – рабочие места, добавленная стоимость от производства и, главное, уменьшение коррупции», - комментирует премьер-министр Гончарук.