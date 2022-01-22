Средний индекс цен на мировом молочном аукционе GlobalDairyTrade в январе снова начал расти, пишет Хвиля.

Индекс GDT вырос на 4,6% или 61 пункт с 1 116 пт. до 1 397 пт. по сравнению с январем 2021 года.

Наиболее существенно индекс вырос в начале марта 2021 года. Тогда GDT подскочил на 15%.

В среднем цена тонны молокопродуктов по итогам торгов составила 4 463 долл., а объем торгов в 30,6 тыс. т оказался выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Примечательно, что цены подскочили на все позиции.

Так, сухое цельное молоко подорожало на 5,6% - 4 082 долл./т, причем по всем контрактам, начиная с мартовских.

Сухое обезжиренное молоко также продолжило дорожать. Средняя цена тонны приблизилась к 4 000 долл. (+5%). Повышение наблюдается по всем контрактам, вплоть до июньских.

Цены на молочный жир на прошлых торгах также показали рост, но если увеличение по сливочному маслу по темпам сравнимо с СЗМ, то цена на ЗМЖ выросла менее значительно.

Средневзвешенная цена на обезвоженный молочный жир повысилась на 0,6%, до 6 720 долл./т, а повышение средней цены на сливочное масло составило 5,0%, в результате чего ценовая планка преодолела уровень в 6000 долл./т, достигла 6158 долл./т, что стало абсолютным рекордом за всю историю торгов GDT.

Повышение цены на прошлых торгах отмечено также на чеддере: +1,1%, до 5546 долл./т, что также стало новым максимумом за всю историю торгов GDT.

По сравнению с серединой января 2021 г. средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку СОМ остается выше на 22,2%, СНМ — на 20,8%, сливочного масла — на 30,1%, чеддера — на 35,9%. %. Значение среднего индекса GDT превышает уровень в прошлом году на 25,2%.