Служба безопасности Украины блокировала незаконный механизм масштабного экспорта древесины за пределы таможенной территории Украины с использованием фиктивных документов, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, ежемесячно дельцы вывозили до 30 грузовиков, в которых содержалось около 1000 кубометров леса.

Оперативники спецслужбы установили, что противоправную схему организовали двое предпринимателей со Львовщины. Для беспрепятственного вывоза лесопродукции в страны ЕС злоумышленники фальсифицировали документы. Для этого они привлекли должностных лиц лесохозяйственных предприятий Сумской, Винницкой, Хмельницкой и Киевской областей.

Ежемесячно за «услугу» приобретения неучтенного лесосырья и фальсификацию документов о фактической кубомассе и сортности продукции дельцы оплачивали лесничим почти 4 млн грн «откатов».

Правоохранители задокументировали злоумышленников «на горячем» во время передачи очередного транша взяток должностным лицам лесохозяйственных предприятий Сумщины.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 201-1, ст. 368 и ст. 369 УК Украины, проводятся следственные действия. Дополнительно устанавливается причастность должностных лиц других предприятий и учреждений лесной отрасли.