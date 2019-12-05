Мэр Киева Виталий Кличко показал, как устанавливали последнюю секцию нового Шулявского путепровода. Видео он разместил на своей странице в Facebook.

«Прогон весом в 540 тонн поднял и выставил в проектное положение голландский супердомкрат. Манипуляция заняла у специалистов всего полчаса. Теперь секцию выровняют с металлоконструкцией моста и начнут сварочные работы. По плану, их должны завершить до 8 декабря, - написал Кличко. - Потом начнут устройство асфальтового покрытия путепровода. Специалисты отмечают, что обеспечены современными материалами, чтобы делать это и при низких температурах. Поэтому все настроены и работают, чтобы в конце декабря движение Шулявским путепроводом был открыт», - сообщил Кличко.

Также на объекте сооружают левоповоротные и правоповоротные съезды с путепровода.

Должны проложить инженерные сети, в частности, контактную сеть и сеть внешнего освещения.

По словам мэра, город выполняет свои обязательства перед подрядчиками и требует соблюдения сроков строительства важного инфраструктурного объекта столицы.

Как сообщал ForUm, разбирать старый мост начали в ночь с 16 на 17 марта.

Проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера – моста с тремя съездами. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20 процентов. Длина нового путепровода составит 158 метров, он будет иметь шесть полос. Левоповоротные съезды будут иметь длину 293 метра и 2 полосы движения, правоповоротные длиной 561 метр – также с 2 полосами движения. На новой развязке построят велодорожку шириной 2 м и общей длиной 985 м. На одном из участков трасса для велосипедистов будет проходить под землей.

Общая стоимость реконструкции ранее составляла – 830,12 млн грн.

Продолжительность строительства - 17 месяцев. Стартовало оно с осени прошлого года, когда начали подготовительные работы. В частности, и переложение коммуникаций.