также в разделеРелигия
В Запорожье верующие УПЦ передали центру по профилактике и борьбе со СПИДом 18 тыс грн 9
В Днепре освятили 11 колоколов для восстановленной звонницы 6
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы 19
В Черновцах Митрополит Онуфрий возглавляет торжества в честь трех юбилеев Введенского монастыря 12
В УПЦ рассказали о защите прав верующих на международном уровне 21
На Буковине верующие выступили против поочередного служения в храме с представителями ПЦУ 46
В Черновцах верующие УПЦ отмечают 115-летие Свято-Введенского монастыря 29
Митрополит Онуфрий дал совет, как не потерять веру во время испытаний 6
Кабмин повторно проводит конкурс на должность главы Госслужбы по этнополитике и свободе совести 7
Сегодня православные отмечают праздник Введения во храм Богородицы 34
Митрополит УПЦ заявил, что православный мир стоит на пороге раскола, масштабы которого можно сравнить с 1054 годом 17
Архиепископ УПЦ рассказал верующим, как не отчаиваться при гонениях на веру 12
На Буковине глава сел оказывает давление на верующих УПЦ 27
В Киево-Печерской лавре провели экскурсию на жестовом языке для неслышащих киевлян 27
На Киевщине представители Церквей Молдовы, Румынии и Украины обсудили духовное наследие преподобного Паисия Величковского 20
В Киево-Печерской лавре в день Введения в храм Богородицы отслужат 7 Литургий 30
В ПЦУ за год перешло менее 1% приходов УПЦ 14
В Церкви рассказали, когда человек может уйти с Литургии, если не причащается 43

Представители разных религиозных конфессий считают, что открытие рынка земли невозможно, так как в Библии говорится: «земля принадлежит Господу».

Фото: Вести

Такие точки зрения прозвучали в программе «Добро и зло» на телеканале «НАШ».

Как отмечает Центр информации УПЦ, глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) отметил, что к земельному вопросу нужно относиться крайне серьезно.

«Христианство говорит о том, что верховным собственником земли и других благ является Господь, поскольку Он все создал и привел к жизни. Поэтому человек, который живет здесь на земле, есть только арендатором этих благ, пользуется ними, ведь Господь ей дал их в пользование», - сказал епископ Виктор.

В свою очередь, старший Епископ ЦХВЕУ Михаил Паночко отметил, что ему «не хотелось бы, чтобы тема земли развела по разные стороны баррикад". "Библия четко говорит: "Земля не будет продаваться, потому что земля моя, а люди являются временными и используют ее"... Поэтому большинство людей против этого. Общество наше не готово к такому как продажа или покупка земли. Я против этого», отметил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги