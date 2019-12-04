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Сегодня, 4 декабря, Кабинет Министров Украины принял распоряжение о запуске новой таможни. Это дает возможность новосозданной Таможенной службе и ее территориальным органам начать полноценную работу, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

С 8 декабря Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственного таможенного дела.

«Наконец мы официально запускаем работу Новой Таможни, это позволит более эффективно трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты, существенно изменить кадровый состав. Продолжаем работать над тем, чтобы перезагрузить работу службы, сломать негативный стереотип о таможне, который формировался на протяжении долгих лет, и перекрыть потоки контрабанды в страну», - отметил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Напомним, Нефедов заявил, что с запуском новой таможни будут уволены более 500 наиболее одиозных работников ведомства.
ForUm

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