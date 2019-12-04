Половина законопроектов, зарегистрированных в Верховной Раде IX созыва, являются нереальными для выполнения и имеют признаки финансового популизма. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины, полученные Комитетом избирателей Украины в ответ на информационный запрос.

Так, за период с 29 августа по 19 ноября 2019 Министерством финансов Украины было осуществлено 447 экспертных заключений к законопроектам о финансовых возможностях их реализации. По результатам обработки законопроектов 236 из них или 53% были признаны негативно влияющими на доходную или расходную часть государственного бюджета и, соответственно, делают невозможным их реализацию.

«Проблема финансового популизма, хоть и в меньшем масштабе, имела место и в парламенте предыдущего созыва. Так, по данным КИУ, в 2016 году негативные выводы Минфина получили 34% законопроектов, в 2017 году - 32%. Однако по состоянию на сейчас эта цифра резко прыгнула и составляет уже 53%. Как правило, большинство нереалистичных документов регистрируют сами народные депутаты, которые, с одной стороны, требуют повышения социальных стандартов, но, с другой, не обосновывают за счет чего было бы реально осуществить такие выплаты. При этом действующее законодательство обязывает депутатов подавать финансовые расчеты к законопроектам, однако на практике эту норма почти не выполняют или указывают откровенно нереальные источники доходов», - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.