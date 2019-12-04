Кабинет Министров уволил пять чиновников, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Так, Елена Зеркаль уволена по собственному желанию с должности заместителя министра МИД.
Эдуард Петренко уволен с должности председателя Национальной службы здоровья, Роман Чернега – председателя Государственной службы по вопросам труда.
Сергей Билан уволен с должности заместителя председателя Государственной фискальной службы.
Андрей Камуз уволен с должности председателя правления Государственного ипотечного учреждения.
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