также в разделеОбщество
СМИ: Коломойский пытается впихнуть Кулика в СБУ 19
В «Слуге народа» инициируют расследование против Трубы 38
Кабмин разрешил частным локомотивам ездить по железной дороге 29
Загороднюк назначил служебное расследование из-за неаттестации «киборга» Межевикина 47
В Украине отменили беспроцентные кредиты на жилье для госслужащих 23
Полиция Германии не подтверждает задержание Онищенко 21
Кабмин запустил пилотный проект цифрового ID граждан Украины 20
Новая таможня официально начинает свою работу 29
Рудьковский в российском суде признал вину в нападении на посольство РФ 26
Двух руководителей Нацакадемии аграрных наук задержали на взятке 23
Кабмин назначил нового руководителя Института нацпамяти 49
На границе задержали двух россиян с оружием 18
Средняя пенсия с начала года выросла на 374 гривни 17
Рада приняла закон о предоставлении добровольцам статуса УБД 27
Ехал получать украинский паспорт: СБУ задержала участника захвата Крыма 88
Зарплата женщин в Украине на 25% меньше, чем мужчин 82
Адвокат семей Небесной Сотни прекратила голодовку 19
Зеленский присвоил звания Героев Украины погибшим на Донбассе бойцам «Альфы» 59

Кабинет Министров уволил пять чиновников, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Так, Елена Зеркаль уволена по собственному желанию с должности заместителя министра МИД.

Эдуард Петренко уволен с должности председателя Национальной службы здоровья, Роман Чернега – председателя Государственной службы по вопросам труда.

Сергей Билан уволен с должности заместителя председателя Государственной фискальной службы.

Андрей Камуз уволен с должности председателя правления Государственного ипотечного учреждения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги