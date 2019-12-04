Кабинет Министров Украины отменил постановление от 2004 года, которым был утвержден порядок предоставления государственным служащим, нуждающимся в улучшении жилищных условий, беспроцентных кредитов на строительство жилья, покупку квартиры или дома.



Об этом говорится в постановлении правительства №978 от 27 ноября, сообщает УНИАН.

«Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 18 февраля 2004 № 182 «Об утверждении порядка предоставления государственным служащим, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий, беспроцентного кредита для жилищного строительства или приобретения квартир или индивидуальных жилых домов», - сказано в документе.



