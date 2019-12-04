также в разделеОбщество
СМИ: Коломойский пытается впихнуть Кулика в СБУ 19
В «Слуге народа» инициируют расследование против Трубы 38
Кабмин разрешил частным локомотивам ездить по железной дороге 29
Загороднюк назначил служебное расследование из-за неаттестации «киборга» Межевикина 47
Кабмин уволил Зеркаль и Петренко 44
Полиция Германии не подтверждает задержание Онищенко 21
Кабмин запустил пилотный проект цифрового ID граждан Украины 20
Новая таможня официально начинает свою работу 29
Рудьковский в российском суде признал вину в нападении на посольство РФ 26
Двух руководителей Нацакадемии аграрных наук задержали на взятке 23
Кабмин назначил нового руководителя Института нацпамяти 49
На границе задержали двух россиян с оружием 18
Средняя пенсия с начала года выросла на 374 гривни 17
Рада приняла закон о предоставлении добровольцам статуса УБД 27
Ехал получать украинский паспорт: СБУ задержала участника захвата Крыма 88
Зарплата женщин в Украине на 25% меньше, чем мужчин 82
Адвокат семей Небесной Сотни прекратила голодовку 19
Зеленский присвоил звания Героев Украины погибшим на Донбассе бойцам «Альфы» 59

Кабинет Министров Украины отменил постановление от 2004 года, которым был утвержден порядок предоставления государственным служащим, нуждающимся в улучшении жилищных условий, беспроцентных кредитов на строительство жилья, покупку квартиры или дома.

Об этом говорится в постановлении правительства №978 от 27 ноября, сообщает УНИАН.

«Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 18 февраля 2004 № 182 «Об утверждении порядка предоставления государственным служащим, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий, беспроцентного кредита для жилищного строительства или приобретения квартир или индивидуальных жилых домов», - сказано в документе.


 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги