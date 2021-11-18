также в разделеОбщество
В Украине подвянут морозы и пройдут дожди
Задержали адвоката-вымогательницу, прикрывавшуюся связями в СБУ и ОГП 4
Руководителя волынской шахты разоблачили в финансировании «ЛНР» 4
Пограничникам разрешили использовать оружие, дубинки и сетки для связывания 7
Полиция опровергла информацию о мигрантах в зоне отчуждения 11
СНБО: Возможны провокации с перенаправлением мигрантов на украинско-белорусскую границу 18
Кива сдал наградное оружие 22
Глава МВД пожаловался в ВСП на совершившую пьяное ДТП судью 20
В Украине впервые начнут анонимную вакцинацию 46
Застрявшие в Турции украинцы возвращаются домой 20
17 ноября. Картина дня 15
Ученые обнаружили в Украине 11 вариантов штамма «Дельта» 42
В Украине выпадет мокрый снег 27
В Минздраве пояснили, кого тестируют на COVID-19 бесплатно 67
Бригаду быстрого реагирования Нацгвардии перебросили на западную границу 60
С начала года в Реестр коррупционеров попали 5660 человек 15
Львовский «антивакцинатор» Стахив не явился в суд, потому что якобы в больнице 18
На Херсонщине рэкетиры требовали от фермера 1,2 млн «откупа» 20

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 594 750 грн государственному служащему одного из городских советов Харьковской области, который обоснованно подозревается в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в апреле 2016 года подозреваемый, являясь работником юридического отдела одного из городских советов Харьковской области, используя собственные связи, получил фотоснимок чертежа литейной заготовки для детали бронетранспортера. В дальнейшем через Интернет злоумышленник передал его одному из так называемых депутатов «народного совета ДНР».

Кроме того, в августе 2017 года правонарушитель передал этому же представителю оккупационной администрации РФ информацию о сотрудниках Службы безопасности Украины и оказавшим им помощь.

При получении очередного задания от боевиков преступная деятельность подозреваемого прекращена и задержана. В ходе обыска по месту жительства мужчины обнаружены и изъяты его мобильные телефоны и компьютерная техника.

Досудебное расследование осуществляется следователями следственного отдела управления (с дислокацией в г. Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуроров Донецкой областной прокуратуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги