Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 594 750 грн государственному служащему одного из городских советов Харьковской области, который обоснованно подозревается в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в апреле 2016 года подозреваемый, являясь работником юридического отдела одного из городских советов Харьковской области, используя собственные связи, получил фотоснимок чертежа литейной заготовки для детали бронетранспортера. В дальнейшем через Интернет злоумышленник передал его одному из так называемых депутатов «народного совета ДНР».

Кроме того, в августе 2017 года правонарушитель передал этому же представителю оккупационной администрации РФ информацию о сотрудниках Службы безопасности Украины и оказавшим им помощь.

При получении очередного задания от боевиков преступная деятельность подозреваемого прекращена и задержана. В ходе обыска по месту жительства мужчины обнаружены и изъяты его мобильные телефоны и компьютерная техника.

Досудебное расследование осуществляется следователями следственного отдела управления (с дислокацией в г. Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуроров Донецкой областной прокуратуры.