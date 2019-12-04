На Буковине в селе Рынгач в Свято-Вознесенском храме Украинской Православной Церкви верующие провели приходское собрание, на котором проголосовали против передачи храмов для молитвы представителям ПЦУ.

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На собрание пригласили приверженцев второй стороны конфликтной ситуации и исполняющего обязанности старосты села, но никто из них не пришел, об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии.

Житель села Виктор Юришин, называющий себя «уполномоченным представителем ПЦУ», предложил новосозданной общине ПЦУ проводить свои службы в храме Украинской Православной Церкви. Этому предшествовала попытка сторонников ПЦУ тайно договориться о поочередных богослужениях с одним из членов Парафиального совета, у которого есть ключи от храма.

После обсуждения вопроса, прихожане УПЦ единогласно проголосовали не предоставлять храм для служб другим конфессиям.

Совет считает, что во избежание конфликтов конфессии должны строить свои культовые сооружения, как в свое время поступила община адвентистов Седьмого Дня в селе Рынгач.