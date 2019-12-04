Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что Украина и Россия могут достичь большого прогресса на встрече лидеров стран «нормандского формата», запланированной на 9 декабря в Париже. Об этом Трамп сказал в Лондоне на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает УНИАН.

«Я считаю, что ситуация в Украине является очень важной. Я считаю, что приближающиеся встречи между Россией и Украиной очень важны, и существует вероятность, что определенный очень большой прогресс может бы получен. Это очень важно для Украины. Я считаю, что это также очень важно с точки зрения России, они разработают соглашение, они достигнут мира, поскольку они слишком долго ведут боевые действия. И я думаю, что существует действительно хороший шанс, что это произойдет», - заявил Трамп.

Кроме того, президент США подчеркнул, что важно найти общий язык с Россией.

Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должна состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.

Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.