Парламент принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу совместительства работников патронатной службы Верховной Рады Украины» (№2313-2). Соответствующее решение поддержал 321 народный депутат, сообщает УНИАН.



Законом парламент разрешил помощникам-консультантам народных депутатов, работникам секретариатов председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, работникам секретариатов депутатских фракций (групп) в Верховной Раде совместительство, а также теперь на них не распространяется норма о требованиях к передаче другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.

На помощников депутатов и работников секретариатов теперь не распространяется норма о предотвращении конфликта интересов в связи с наличием у лица предприятий или корпоративных прав. Кроме того, на помощников депутатов и работников секретариатов не распространяется норма о политической нейтральности.

На заседании парламента председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, депутат от «Слуги народа» Анастасия Красносельская отметила, что благодаря этому закону удастся остановить увольнение помощников народных депутатов.

ВР сегодня приняла этот закон в первом чтении и в целом.