На Буковине глава Михальчанского сельсовета Захарий Шевчук, в подчинение которого входят села Дубовое, Заволока и Спасская, использует свои связи для оказания давления на верующих УПЦ и препятствует созданию ОТГ с соседними селами.

Фото: Храм святых апостолов Петра и Павла, село Заволока

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

Так, 28 ноября, по инициативе чиновника в селе Заволока попытались привлечь верующего УПЦ к ответственности за якобы незаконное строительство, которое осуществляется на частной территории.

«Пришел инспектор государственного архитектурно-строительного контроля с Сергеем Зварычем, одним из приспешников сельского головы, пересмотрели документы, которые были правильно оформлены и, слава Богу, им ничего не удалось сделать, только отняли полтора часа личного времени. Земля под строительство является приватизированной и все документы на строительство оформлены, поэтому сторонникам ПЦУ во главе с сельским головой остается только наблюдать, как Господь благославляет строительство. Прихожанин УПЦ догадывался, что ему будут устраивать различные проверки, пытаться остановить строительство, настраивать против него всех и вся. Но Господь своих не бросает и помогает морально и физически идти до конца», – сообщили в пресс-службе епархии.

Захарий Шевчук использует служебное положение для оказания давления на верующих УПЦ.

«Захарий Иванович использует свое служебное положение, [...] пишет заявления в прокуратуру и другие государственные инстанции против верующих УПЦ и пытается использовать свои связи, чтобы принести им максимум дискомфорта. Односельчане сообщают, что он прилагает максимальные усилия, чтобы отсрочить создание Объединенной Территориальной Громады (ОТГ) с соседними селами и как можно дольше остаться на своем посту», – подчеркнули в епархиальной пресс-службе.

Как сообщалось, 23 июня в Заволоке произошел захват Петро-Павловского храма УПЦ. Одним из главных инициаторов захвата храма в Заволоке стал глава сельсовета Захарий Шевчук. Также он инициировал передачу ПЦУ земли, на которой стоит Свято-Успенский храм в Михальче, и верующие считают, что именно с его подачи 1 ноября активисты новообразованной церковной структуры выбили двери этого храма.