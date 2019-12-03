Из-за сообщения о минировании временно ограничена работа центрального железнодорожного вокзала в Киеве, сообщает пресс-служба Укрализныци.
«Поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители», – говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Укрзализныця просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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